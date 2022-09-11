الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل سيدة لخلافات عائلية بأطفيح

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس عاطل على خلفية اتهامه بقتل سيدة في أطفيح بسبب خلافات عائلية، 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بلاغًا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول ربة منزل متوفاة، إثر إصابتها بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح قطعي باليد اليسرى.

وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، قيام عاطل من أقارب المجني عليها، بالتعدي عليها محدثا إصابتها بسلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن وفاتها بسبب خلافات بينهما، وبتاريخ اليوم توجه لمعاتبتها فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتوجه للمنزل واستلال سكين وتعدي عليها.

في وقت لاحق، حضر للمركز المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة قرارها المتقدم.

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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