الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تحقق ذهبية التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسى الحديث للشباب فى إيطاليا

بطولة العالم للخماسي
بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب بإيطاليا
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حقق المنتخب الوطني للخماسي الحديث ذهبية التتابع المختلط تحت 17 عامًا، ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 19 عامًا المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية، خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

وحقق الثنائي المكون من مروان علام وجنة الجندي الميدالية الذهبية بواقع 1089 نقطة، حيث حقق المنتخب المصري أفضل رقم في منافسات الليزر رن بواقع 769 نقطة بزمن 8:24:00 دقيقة، وحقق منتخب المجر الميدالية الفضية برصيد 1081 نقطة ومنتخب المكسيك في المركز الثالث برصيد 1068 نقطة.

وأنهت مصر مشوارها في البطولة برصيد ١٣ ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و 3 فضيات وبرونزيتين  في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل في بطولات العالم للشباب تحت 17 و 19 عاما.

كان معتز وائل قد توج اليوم بذهبية فردي الشباب، بعد أن حقق 1222 نقطة بينما حقق زميله محمد شريف الميدالية البرونزية برصيد 1189 نقطة وحصل الأوكراني رومان بوبوف على الميدالية الفضية برصيد 1203 نقاط.

وعلى المستوى الفرق تحت 19 عاما شباب حققت مصر الذهبية برصيد 3566 نقطة، وحصل منتخب كوريا الجنوبية على الفضية برصيد 3377 نقطة، وحصل منتخب فرنسا على البرونزية برصيد 3407 نقاط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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