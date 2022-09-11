الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022 وأوراق التقديم المطلوبة

تنسيق
تنسيق
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تزداد عملية البحث بين طلاب الثانوية العامة 2022 عن تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022، وقد تم الإعلان عن تنسيق جامعة 6 أكتوبر ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، بعد المراحل الاولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة، فى هذا السياق تكشف «الدستور» خلال السطور المقبلة تنسيق جامعة 6 أكتوبر لعام 2022.

 

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022

 

كليات الطب 82%

 

كليات الصيدلة 74% 

 

كليات العلاج الطبيعي 78 

 

كليات طب الأسنان 80% 

 

كليات الهندسة 68% 

 

كليات الطب البيطري 70% 

 

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

 

كليات الحاسبات 62%

 

كليات التمريض 55%

 

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

 

كليات الآداب 55%

 

كليات العلوم السياسية 55%

 

كليات التربية 55%

 

كليات الفنون التطبيقية 55%

 

كليات اللغات والترجمة 55%

 

كليات السياحة والفنادق 55%

 

كليات الآثار 55%

 

كليات الإعلام 55%

 

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

 

وشددت جامعة 6 أكتوبر عند إعلان التنسيق الخاص بها تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022 على أن الجامعة مستعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التقديم فى الكليات الخاصة بجامعة 6 أكتوبر فى عام 2022.

 

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة 6 أكتوبر

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كافة الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات وهى كالتالى:

أولا:  صورة بطاقة الترشيح .
ثانيًا: أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها .
⁦ثالثا⁩ اصل شهادة الميلاد + صورة مها .
⁦رابعا: صورة البطاقة الشخصية
⁦خامسا:  عدد 6 صور حديثة مقاس 4 في 6 .
⁦سادسا: استمارة 2 جند [ للذكور فقط ] .
⁦سابعا:⁩ المصاريف [ تختلف من كلية للتانية ] .


وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الايام الماضية عن جميع التنسيقات الخاصة بالجامعات سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو جامعات تكنولوجية، وقد تم تقسيم تنسيق الجامعات الحكومية على 3 مراحل وقد انتهى تنسيق المرحلة الثالثة خلال الساعات الماضية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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