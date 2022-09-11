الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إجازات شهر أكتوبر 2022.. آخر إجازات العام الجاري

إجازات
إجازات
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يبحث المصريون عن اجازات شهر أكتوبر 2022 وهي الإجازات المتبقية في العام الجاري، والتي حصل خلالها الموظفون العاملون في القطاع العام والخاص على إجازات رسمية، ولم يتبق في هذا العام سوى إجازتين فقط ويظل الموظفون باقى العام بدون أى أجازات رسمية حتى بداية العام الجاري.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي إجازات شهر أكتوبر 2022.. آخر إجازات العام الجاري.

إجازات شهر أكتوبر 2022.. إجازة 6 أكتوبر 

أول إجازات شهر أكتوبر هي أجازة عيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، ويتوافق هذا العام مع يوم الخميس 6/10، ونصر أكتوبر تعد  علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

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وفي تمام الثانية ظهرًا شنت مصر بالاشتراك مع القوات السورية حربًا هل على إسرائيل عام 1973م، وبدأت الحرب في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق ليوم 10 رمضان 1393 هـ بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان. تعرف الحرب باسم حرب تشرين التحريرية في سورية ، وكبدت العدو خسائر فادحة استعدنا على إثرها سيناء كاملة.

اجازات شهر أكتوبر 2022.. أجازة المولد النبوي 

آخر اجازات شهر أكتوبر 2022 و آخر أجازة في العام الجاري هي أجازة المولد النبوي الشريف والذي يوافق هذا العام 

السبت 8 أكتوبر، وهو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، ويحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله.

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وتبدأ  الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

ويرجع البعض بداية  الاهتمام بيوم مولد رسول الله إلى النبي محمد نفسه حين كان يصوم يوم الاثنين ويقول "هذا يوم وُلدت فيه"، وحسب أبو شامة، فإن عمر الملاء هو أوّل من اعتنى بشكل منظم بالاحتفال بالمولد. فيما يذكر الإمام السيوطي أن أول من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو حاكم أربيل (في شمال العراق حاليًا) الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين، والذي وثقه علماء السنة بأقوالهم:

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