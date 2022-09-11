الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يضطر أصحاب البطاقات التموينية إلى تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عندما تطلب وزارة التموين، ذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر وزارة التموين خدم تحديث بطاقة التموين 2022 عن طريق بوابة مصر الرقمية، وخدمة التموين التي توفرها بوابة الإنتاج الحربي.

ومع ازدياد البحث عن رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، تعرض الدستور في التقرير التالي  رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022

يجري بوابة مصر الرقمية التي خصصتها وزارة التموين لتقدم خدمات بطاقة التموين 2022، العمل على اجراء تحسينات على البوابة حاليا لاضافة خدمات جديدة، مع إضافة ملاحظة «برجاء معاودة التصفح في وقت لاحق على أن تعود الخدمات التموينية الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية قريبًا بعد أن تنتهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الصيانة التي تجريها.

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خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

تتيح  بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات أهمها تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، ويمكن لأصحاب بطاقة التموين بعد عودة عمل رابط بوابة مصر الرقمية اتباع الخطوات التالي ليتم تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، وهي كالتالي 

لينك الدخول عبر بوابة مصر الرقمية 2022

https://digital.gov.eg/ وبعدها اختيار خدمة تسجيل رقم الموبايل، ثم كتابة رقم بطاقة التموين 2022 المكون من 12 رقمًا موجود على البطاقة التموينية وكوبونات صرف الخبز، ثم تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين، وفي حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح، وفي حال تدوين رقم بطاقة التموين ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر رسالة مدون عليها: «البطاقة ليست لها تحديث بيانات».

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فيما لا تزال هناك 4 خدمات تموينية متوقفة لأصحاب البطاقات، بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية لحين انتهاء الوزارة من آليات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، فيما تشمل خدمات التموين المتاحة والمتوقفة وهي  تفعيل بطاقة التموين، نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى، الاستعلام عن بطاقة التموين «خدمة متاحة»،  ضم أفراد الأسرة،  إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين،  الفصل الإجتماعي،  إضافة المواليد،  إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين،  إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط،  إصدار بطاقة تموين جديدة.

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