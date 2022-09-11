«السوق يتحرك ببطء».. أسعار الذهب تؤثر على حركة الشراء في الأسواق (فيديو)

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا بعد ما سجل استقرارا خلال ساعات اليوم والايام الماضية بعد ما تجاوز سعر عيار 21 الألف ومائة جنيه خلال الأسبوع الماضي ويستمر على هذا النهج بارتفاعات طفيفة حيث يصل الى 1115 جنيه ويرتفع جنيهات بسيطة وينخفض بالمقدار ذاته حيث لم يكسر سعر الجرام حاجز الـ 1100 جنيه منذ شهر مايو الماضي.

ويقول محمود سامي أحد تجار الذهب ، إن سعر الذهب شهد ارتفاعا سريعا خلال الشهرين الماضيين وخاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي فبدا سعر الذهب عيار 21 يرتفع من 960 جنيه متخطيا حاجز الـ 1000 جنيه في ساعات قليله ثم يواصل ارتفاع بشكل يومي حتى حققه سعر 1100 جنيه للجرام في 31 من أغسطس الماضي أي قبل اسبوعين من اليوم ولد يزال يواصل الارتفاع لكن بشكل أبطأ مما كان في الأيام الماضية، وذلك مع استقرار سعر الدولار في البنوك وكذلك استقرار سعره على الشاشة العالمية.

وأضاف أن السبب وراء ارتفاع الأسعار مرتبط بحركة سعر الدولار، فضلًا عن أسباب أخرى تتعلق بالأحداث العالمية التي تؤثر على سعر الذهب مثل الحروب والصراعات، وكذلك أسعار الذهب عالميًا.

وعن حركة البيع والشراء قال محمود إن الشراء انخفض إلى 50 %عن المعتاد حيث يأمل المواطنين إلى انخفاض أسعار الذهب ويرون أن السعر الحالي هو سعر كبير لكن في المقابل تنشط عملية البيع إلى حد ما حيث يرى الكثير من الأشخاص أن هذا الوقت مناسبا لبيع الذهب خاصة وأن سعره مرتفعا في هذه الفترة وقد ينخفض في أي لحظة على حسب اعتقادهم.

وعن سعر الذهب اليوم فقد سجل أخر تحديث له عيار الـ 24 نحو 1272 وسعر عيار الـ 21 سجل 1113 جنيها للجرام وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 951.

أما عن سعر جنيه الذهب يسجل 8904 جنيه وسعر الذهب عالميًا سجل على شاشة البورصة العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم الى 1712 دولار للأونصة.