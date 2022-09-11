إصابة مواطنين إثر تصادم سيارتى نقل فى الفيوم

أصيب مواطنان في حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل، بطريق "القاهرة- أسيوط الغربي" في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي".



وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين تصادم سيارة ربع نقل وسيارة نقل ثقيل وإصابة مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.