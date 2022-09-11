محافظ الدقهلية يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة في عدة مراكز

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة، وميت غمر، والكردي، وشربين، ونبروه، وأجا، ودكرنس، والسنبلاوين، والمطرية، وبني عبيد، وجمصة، ومحلة دمنة.

و قال العميد مهندس عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تم متابعة تنفيذ حملة مكبرة لفض تجمعات الباعة الجائلين بوسط شارع الحرية ونفق العرشة بالمدينة، والذين يفترشون الشوارع والأرصفة والتعدي على الطرق الرئيسية والجانبية، وتم التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم لتحقيق الانضباط العام بالشارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قالت السيدة أمينة السعيد رئيس مدينة الكردي، أنه تم متابعة أعمال منظومة النظافة لرفع تراكمات القمامة من حي البدارنه والسكة الحديد وشارع بنزيمة نعمان والطريق العام وتم نقلها للمقلب الرئيسى بليسا الجمالية، كما تم متابعة تنفيذ اعمال تكثيف الزراعة وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة و زراعة أنواع من الأشجار المثمرة حيث تم استكمال زراعة بعض الشتلات المثمرة فى الحدائق العامة.

من جهته، قال المحاسب هاني سليمان رئيس مركز نبروه، أنه تم متابعة أعمال قطاع النظافة والتجميل حيث تم كنس الأتربة الناعمة ورش الرصيف بالمياه وغسل البلدورات وتم متابعة أعمال الجمع المنزلي للقمامة وأعمال تهذيب الأشجار بشوارع المدينة وبشوارع القرى التابعة لرئاسة المركز وتم نقل كميات القمامة المرفوعة إلى المقلب العمومي.

- متابعة أعمال الرصف في أجا

من ناحيته، أكد حاتم قابيل رئيس مركز أجا أنه تم متابعة أعمال الرصف بالمدينة بشارع الجلاء بطول 1.5 كيلو متر وبشارع جمال عبدالناصر بطول 300 متر وبشارع الوحدة العربية بطول 450 مترا، وأوضح انه سيتم الرصف تباعا لكافة الشوارع بعد استكمال المرافق بها طبقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز دكرنس، أنه تم متابعة الاعمال ادارة النظافة العامة وتم رفع أكوام القمامة من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ومتابعة تزيين وتجميل البلدورات ورش المياه بشارع المحكمه، وتم متابعة انضباط شارع بورسعيد حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية، وتم متابعة استكمال أعمال الصرف الصحي الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولى للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

- تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات المخالفة في السنبلاوين

و أشار المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات المخالفة وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد على مزلقانات السكة الحديد و تسكينهم في أماكن مناسبة للحفاظ على سهولة وسيولة حركة المشاة والسيارات، وذلك بشوارع بور سعيد وطريق نوب وسوق السمك والميادين والمحاور ومزلقانات السكك الحديد ووضعهم فى الأماكن المناسبة بعيدا عن نهر الشارع مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من الباعه مقابل شغلهم الشوارع لرفع المخالفات التى يتسببون فيها بعد انصرافهم طبقا للقانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقالت الدكتورة أمال بركات رئيس مركز بني عبيد، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال عمل حملة نظافة لإزالة الأتربة ورفع القمامة وتهذيب الأشجار بشوارع المدينة حيث تم رفع التراكمات من علي طبان الطرق بأنحاء المدينة وبقري ميت فارس وميت السويد حرصا على المظهر الحضاري للمدينة ونطاق رئاسة المركز.

واكد المستشار هشام ابو المكارم رئيس مركز محلة دمنة، انه تم متابعة الأعمال بمنظومة النظافة لرفع تجمعات للقمامة بشوارع المدينة والتخلص الآمن منها وكذا أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة حيث تم جمع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق ،ونقلهم لمصنع تدوير القمامة بسندوب كما تم غسيل البلدورات بشارع البحر بعد الانتهاء من أعمال النظافة ،كما تم مشاركة العاملين بمنظومة النظافة بالمدينة مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لأعمال الكثافة بمصنع تدوير القمامة بسندوب، والمرور على مركز شباب محلة دمنة وذلك للوقوف على الانضباط الإدارى للعمل بالمركز الشباب ومتابعة أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المتواجدة بالمركز.