إصابة 3 أشخاص بينهم طفل سقط عليهم سور بالغربية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بإصابات متفرقة إثر سقوط سور حرم السكة الحديد عليهم بشكل مفاجئ بعد أن اصطدم به لودر تابع للسكة الحديد أثناء قيام قائده برفع تراكمات القمامة خلف السور.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط سور حرم السكة الحديد على 3 أشخاص بطريق سكة طنطا.



انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، كما انتقل المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، وتبين أثناء قيام سائق لودر يتبع لهيئة السكة الحديد برفع القمامة الموجودة خلف السور، اصطدم بالسور وسقط على 3 أشخاص من بينهم سيدة مسنة وطفل صغير وتم نقلهم للمستشفى وخروج 2 منهم بينهم يخضع الطفل لإجراء عملية جراحية بقدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.