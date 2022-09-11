«خناقة زوجية».. سيدة تطعن زوجها بسكين في سوهاج

أصيب عامل بجرح طعني نافذ بالصدر، إثر تعدى زوجته عليه باستخدام سكين بسبب خلافات زوجية بينهما في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بقيام سيدة بطعن سوهاج بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته وتم تحويله للمستشفى الجامعي.

- نتائج التحقيقات



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة بوصول «ع. م»، 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينة مصاباً " جرح طعني نافذ بالصدر " إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه «م. م» 45 سنة حاصل علي دبلوم زراعة، اتهم زوجة المصاب «ص. ع» 24 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأضافت بتخلصها من السلاح الأبيض" سكين " بإلقائه بإحدي المصارف تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.