الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

«خناقة زوجية».. سيدة تطعن زوجها بسكين في سوهاج

سيدة تطعن زوجها
سيدة تطعن زوجها
ads

أصيب عامل بجرح طعني نافذ بالصدر، إثر تعدى زوجته عليه باستخدام سكين بسبب خلافات زوجية بينهما في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بقيام سيدة بطعن سوهاج بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته وتم تحويله للمستشفى الجامعي.

- نتائج التحقيقات
 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة بوصول «ع. م»، 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينة مصاباً " جرح طعني نافذ بالصدر " إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه «م. م» 45 سنة حاصل علي دبلوم زراعة، اتهم زوجة المصاب «ص. ع» 24 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأضافت بتخلصها من السلاح الأبيض" سكين " بإلقائه بإحدي المصارف تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

عامل سكين خلافات مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-9-2022

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. موعد إعلان نتائج القبول

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 9 -2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

ماجد حبته

تقرير مكافحة الإرهاب

محمد رفيع

نحو استراتيجية ثقافية لمصر

د. منى حلمى

مصلحة البشر وسعادتهم وحريتهم فوق الأديان

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

كريم فرغلى

الدعوة عامة.. أخيرًا دون كلينكس

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله

وزير الجيش الإسرائيلى: لن أكون طرفًا فى حكومة يقودها نتنياهو

كواليس مفاوضات «الحدود البحرية» بين إسرائيل ولبنان.. هل تنتهى أزمة حقل «كاريش»؟