الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

اليوم.. الحكم على مستريحة مستحضرات التجميل في الهرم

محكمة
محكمة
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تصدر محكمة جنح الهرم بالجيزة، اليوم الأحد، الحكم على نورهان سعد الشهيرة بـ«مستريحة مستحضرات التجميل» بالهرم، وذلك في اتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف المليون جنيه من المواطنين.

وكانت مباحث الأموال العامة بالجيزة، تلقت بلاغات من 8 مواطنين، مفادها تعرضهم للنصب على يد سيدة تدعى نورهان سعد، بعد إيهامهم أنها طبيبة تحاليل، وتقوم بتشغيل أموالهم في الأدوية الطبية، وعقب ذلك استولت علي أموالهم ورفضت تسديد أقساط الأرباح، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

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