الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

7 من قيادات مستقبل وطن ضمن اللجان الفرعية للحوار الوطني

مستقبل وطن
مستقبل وطن
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تقدم حزب مستقبل وطن، بأطيب التهاني إلى  أعضاء الحزب الذين شملتهم اختيارات مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأعرب الحزب عن عظيم تقديره ودعمه لمجلس الأمناء في مهمتهم الوطنية، وتهيئة المناخ العام لمزيد من التوافق نحو بناء مصر الحديثة، وتحديد أولويات العمل الوطني.

وجاءت الأسماء المختارة من مستقبل وطن كالتالي:

النائب عبد الهادي القصبي.. مقررا للجنة العدالة الاجتماعية.

النائب إيهاب الطماوي.. مقرر لجنة الأحزاب السياسية.

النائبة نورا علي.. مقررا للجنة السياحة.

النائب هشام الحصري.. مقرراً لجنة الزراعة والأمن الغذائي. 

النائب محمد شوقي العناني.. مقررا مساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. 

النائب محمد سليمان.. مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

النائب سمير صبري.. مقرر لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني امناء الحوار الوطني عبد الهادي القصبي ايهاب الطماوي نورا على هشام الحصري محمد شوقي العناني

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وائل لطفي

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