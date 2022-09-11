الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

بعد اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان.. «التنسيقية» توجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرها واعتزازها لثقة مجلس أمناء الحوار الوطني في اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وهنأت التنسيقية الزملاء باختيارهم ضمن تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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