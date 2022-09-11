التصريح بدفن جثة شاب غرق فى مياه النيل بالصف

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب غرق في مياه النيل لعدم إجادته السباحة بمنطقة العبارة بدائرة مركز شرطة الصف، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان رئيس مباحث مركز شرطة الصف بالجيزة، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شاب في مياه النيل بمنطقة العبارة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه عقب نزول شاب يدعي "م.م.ع.ال" 16 عام ، مقيم بقرية الأقواز، بالنزوح إلي مياه النيل جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتم نقلها إلي مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.