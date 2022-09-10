السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

الحوار الوطني: خالد داوود مقررا مساعدا للجنة الأحزاب السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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استقر مجلس أمناء الحوار الوطني، على اختيار خالد داوود مقررا مساعدا للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي.

وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا.

وعقد اليوم السبت، مجلس أمناء الحوار الوطني، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي).

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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