النيابة تطلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة بالشيخ زايد

طلبت النيابة العامة بأكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث انقلاب سيارة نقل أسفل كوبري أبو غالب اتجاه القاهرة بمدينة الشيخ زايد والاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أفراد أصيبوا في الحادث لكشف ملابساته وتحديد السبب وراء ذلك.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا، يؤكد وقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل كوبري أبو غالب اتجاه القاهرة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الإطار وانقلاب السيارة.

نتج عن الحادث إصابة كلا من: "أحمد.س.ع.ال" 28 عاما، "مصطفى.م.ع." 27 عاما، "إسلام.ص.ع" 25 عاما، "محمد.ال.ع" 29 عاما، "إبراهيم.م.م" 29 عاما، جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.