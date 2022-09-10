نقيب الإعلاميين ورئيس الإذاعة والفنان سامح الصريطي يشاركون في تحكيم مشروعات تخرج «إعلام الجامعة العربية المفتوحة»

د. محمد الزكري: نستهدف تحقيق التكامل بين المجالين الأكاديمي والمهني

د.نايف المطيري: عمادة الإعلام تتبع أحدث التقنيات في تدريب طلابها وتأهيلهم لسوق العمل

عميدة الكلية: لدينا فلسفة واضحة لمشروعات التخرج جوهرها التميز والإبداع والابتكار



ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون، برعاية ودعم الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الأستاذ الدكتور نايف المطيري مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، وذلك يوم الإربعاء 7 سبتمبر من العام الجاري، بقاعة مسرح الجامعة.

ضمت لجنة التحكيم الإذاعي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والفنان سامح الصريطي.



قدم طلاب القسم خمسة مشروعات، بإشراف الدكتور سامح خشبة، والدكتور شريف الدالي، هم: "يو ان مان"، فيلم يناقش معاناة الزوجة في قالب كوميدي، وفيلم "علشانك" الذي يسلط الضوء علي قيمة الأم في حياة كل شخص، وفيلم "باور بانك" يناقش إهمال الزوج لأسرته، و"المراكبية" فيلم تسجيلي وثائقي عن عالم صناعة السفن بمختلف تفاصيله وأهميته في دعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي فيلم " 3 دقائق"، عمل روائي قصير يستعرض فلسفة الصراع مع القدر.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، بفلسفة عمادة الإعلام المتبعة في تشجيع الطلاب علي إنتاج مشروعات تخرج مبتكرة تعالج قضايا حقيقية في المجتمع العربي بأكمله، ومشاركة خبرات وقامات الإعلام في لجان التحكيم علي نحو يحقق التكامل بين المجالين الأكاديمي والمهني.

وقال الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: عمادة الإعلام تتبع أحدث التقنيات في تدريب طلابها وتأهيلهم لسوق العمل، وما يؤكد ذلك الأعمال الطلابية التي نراها اليوم وعلي مدار السنوات الماضية، مشيدًا بحرص الكلية علي التأهيل الجيد لطلابها سواء علي مستوي التدريس أو التدريب.

وقالت الأستاذة الدكتورة نرمين خضر، عميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، أن الفلسفة الحاكمة لإنتاج مشروعات التخرج بالكلية ترتكز علي الأفكار المبتكرة، والتخطيط الجيد لها، والإبداع في تنفيذها، لافتة إلي أن الكلية حصدت كثير من الجوائز علي مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بجهد الطلاب في إنتاج مشروعات التخرج، وتنوع أفكارها، وزوايا المعالجة التي تعكس اتقان الطلاب لمهارات الإعداد والتقديم والإخراج والتصوير، ناصحًا الطلاب بالاستمرار في تطوير مهاراتهم حتي بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية.

وأعرب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن سعادته بمستوي مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، قائلاً: الجامعة صرح أكاديمي ومنارة للتعليم في المنطقة العربية، قائلاً: " شاهدنا أعمال روائية ودرامية جيدة تستحق كل التقدير.

وناقش الفنان سامح الصريطي الطلاب في أساسيات كتابة السيناريو والحوار داخل الأفلام، والأدوار المرسومة للشخصيات داخل كل فيلم، والجوانب الفنية المرتبطة بالإنتاج والإخراج والتصوير، إضافة إلي الأسماء المختارة لكل فيلم، ومدي ارتباطها برسالته، وسهولة وصولها للجمهور.

اختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الأستاذة الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم، وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول في تحكيم مشروعات التخرج.

