السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالعياط دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل منزل بقرية بهبيت بدائرة مركز شرطة العياط، جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بقرية بهبيت بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.