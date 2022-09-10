السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 15 عامًا لمدرس تعدى على طالبة في درس خصوصي بالدقهلية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بالسجن المشدد 15 عامًا لمدرس رياضيات بتهمة هتك عرض طفلة خلال وجودها لدية للحصول على درس خصوصي بإحدى قرى مركز طلخا محافظة الدقهلية بالقوة والتهديد كونه ممن له سلطة عليها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبدالباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل في القضية رقم 5927لسنةً2022 جنايات مركز طلخا والمقيدة برقم 1132 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

 

كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة بجنوب المنصورة الكلية، قد أحال "محمود.ع.ح.ع"، 46 عامًا، مدرس رياضيات، لأنه في غضون شهر مايو الماضي تعرض للطفلة "فاطمة.ال.ي"، بالقوة والتهديد كونه ممن له سلطة عليها، وعرض الطفلة المجني عليها للخطر.

 

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم كل من ي.م.خ.ع، ونجلته "فاطمة"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة، وطرف ثان "محمود .ع"، مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومقيم مركز طلخا.

 

بسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي على نجلته وهتك عرضها عقب انتهائها من الدروس، وأنه أثناء توجهه لاصطحاب نجلته من الدرس لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل وجد مقر الدرس مغلقًا وقام بالطرق على المكان حتى قام الطرف الثاني بفتحه ووجد نجلته وحدها بصحبته وحدثت المشاجرة لإدلاء ابنته له بأن المدرس المذكور قام بالتحايل عليها وإيهامها بحبه لها وتكررت بسبب ذلك تلك اللقاءات بينهما إلى أن قام بهتك عرضها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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