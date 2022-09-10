10 سنوات عقوبة عاطل زوّر محرر رسمي بالزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب عاطل لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي بالاتفاق مع آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما ألزمته بدفع المصاريف الجنائية .

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم "م . ش"، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، قلد وزور بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية، والمنسوب صدوره إلى مرور «شبرا- عبود»، بأن جعله على غرار الصحيح على عكس الحقيقة.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي "رخصة" والمنسوب صدورها لوحده مرور "شبرا- عبود"، وذلك بأن اتفق معه على التزوير من خلال أمداده بالبيانات المراد إثباتها فيه، فجعلاه على غرار الصحيحة، وزيله بتوقيعات منسوبة للجهة المختصة وتمت بذلك الجريمة على النحو المبين بالأوراق.