خبراء الإعلان والتسويق يناقشون مشروعات تخرج العلاقات العامة بـ«إعلام الجامعة العربية المفتوحة»

لجنة التحكيم ضمت حازم درع وجلال زكي وأحمد ممدوح

د. محمد الزكري يؤكد دعمه لمشروعات طلاب الإعلام

د.نايف المطيري يثمن جهود عمادة الإعلام في الإرتقاء بعمليتي التدريس والتدريب

عميدة الكلية: نستهدف الأفكار الداعمة لتنمية المجتمع ومناقشة قضاياه الرئيسية



ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر مشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان للفصل الصيفي، يوم الخميس 8 سبتمبر من العام الجاري، برعاية ودعم الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والأستاذ الدكتور نايف المطيري مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام.



قدم طلاب القسم مشروعين بإشراف الدكتور أحمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، هما: حملة بعنوان "حلقة وصل.. حب ومودة وأصل" هدفها توعية الشباب بثقافة الزواج السليم بعد زيادة معدلات الطلاق في الأونة الأخيرة. وتنوع إنتاج الحملة ما بين إعلان تلفزيوني، وإعلانات إذاعية، وإعلانات طرق، وكتابة محتوي علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات متعمقة مع متخصصين من علماء الدين وأساتذة علم النفس والاجتماع. أما المشروع الآخر بعنوان "We share.. رصيدك في الخير" يقدمه طلاب القسم في صورة تطبيق إلكتروني يدعم ثقافة الخير، إذ إنه عبارة عن مجتمع عبر الإنترنت يضم المتبرعين مع المستفيدين. وتنوع إنتاج الطلاب بين إعلانات إذاعية وعمل أنشطة علاقات عامة، وزيارات ميدانية إلي دور المسنين، وكتابة محتوي علي السوشيال ميديا.



وضمت لجنة التحكيمالدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، والدكتور حازم درع الخبير الإعلاني، رئيس مجلس إدارة وكالة "لوك" للدعاية والإعلان، والخبير الإعلاني والتسويقيأحمد ممدوح.

من جانبه، أكدالأستاذ الدكتور محمد الزكري، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، دعمه للمشروعات الطلابية في مختلف كليات، قائلاً: مشروعات التخرج دائمًا ما تكون كاشفة عن مواهب الطلاب، وجودة العملية التعليمية، لأن هذه المشروعات من نواتج التعلم الرئيسية.



وثمن الأستاذ الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الجهود المبذولة من قبل عمادة الإعلام في الإرتقاء بعمليتي التدريس والتدريب بكليات الإعلام بالجامعة، معربًا عن سعادته بأفكار المشروعات المقدمة، وحرص الكلية علي تطوير مهارات طلابها.



وأوضحت الأستاذة الدكتورة نرمين خضر، عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام بالجامعة، ما نراه اليوم في إنتاج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان يعكس وعيهم بقضايا المجتمع الأساسية، مؤكدة أن النهج العام الذي تسير عليه الكلية محاولة تدشين حملات تنموية تستهدف بالأساس خدمة المجتمع المحيط، وهو ما تجلي بشكل واضح سواء علي مستوي حملة حلقة وصل أو تطبيق " We Share" .



من جانبه، أبدي الدكتور حازم درع الخبير الإعلاني، رئيس مجلس إدارة وكالة "لوك" للدعاية والإعلان، بأفكارمشروعات التخرج التي قدمها الطلاب، وتنوع الأشكال الإنتاجية المستخدمة في سياقها، وإتباع الأسس العلمية في تصميمها، معلنًا عن تبنيه لتطبيق "تطبيق " We Share" .



وأعرب الدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، عن إعجابه بأهداف المشروعات ورسائلها، قائلاً: نحتاج لمثل هذه الأفكار التي تعزز قيم الخير والترابط الآسري في المجتمع المصري،موجهًا للطلاب عدد من النصائح المرتبطة بالجوانب الفنية بتصميم الإعلانات، ومهارات العرض والتقديم.



وعلق الخبير الإعلاني والتسويقي أحمد ممدوح، قائلاً: الأفكار المقدمة جيدة، ومحددة، ومستندة لأسس علمية، وتم التخطيط لها بشكل جيد، مشيدًا أيضًا بتنوع الأساليب المستخدمة في تسويقها سواء عبر إعلانات الطرق، أو منصات التواصل الاجتماعي.

اختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الأستاذة الدكتورة نرمين خضرلأعضاء لجنة التحكيم وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لجهودهم في تحكيم مشروعات التخرج.

