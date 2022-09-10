السبت 10 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

«عصابة الثراء السريع».. تجديد حبس 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار بروض الفرج

جريدة الدستور
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من القبض على 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة روض الفرج، أثناء التنقيب عن الآثار دخل منزل وتم تحرير محضر بالواقعة.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط "4 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم"، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم .. وبحوزتهم "معدات الحفر".

بمواجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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