السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مباحث المصنفات تضبط 8771 قضية خلال أسبوع

المصنفات
المصنفات
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تمكنت مباحث المصنفات خلال حملتها المكبرة بكل المحافظات على مدار 5 أيام من كشف 8771 قضية متنوعة فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، الأسبوع الماضى.

وكان أبرز تلك القضايا (قضايا فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 2410 وحدات أبرزها "جهاز دعم الشبكة الخاصة بتبادل العملة المشفرة "البيتكوين" - كروت لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة- أجهزة حاسب آلى- أجهزة ريسيفر – وحدات معالجة مركزية- بطاريات).

وفي قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1950) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,392,785,225) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8,459,328) مليون جنيه.

وتم ضبط المتهمين وإخطار النيابة لإجراء التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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