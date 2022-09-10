تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري في المعادي

انتقل رجال المرور بالقاهرة إلى موقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى المعادي، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية ونجحوا فى تسيير حركة المرور وعودة حركة السيارات على الطريق إلى طبيعتها، وتبين من الفحص أن اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكى وراء انقلابها ولم يسفر الحادث عن إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدائرى المعادي، وتوقف الحركة المرورية، فانتقل على الفور رجال المرور وقاموا برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.