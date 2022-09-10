القبض على شخص بحوزته سلاح ومخدرات في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من إلقاء القبض على شقيقه.

أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، ويتضرر من إلقاء القبض على شقيقه (سبق اتهامه فى قضية "سلاح"- مقيم بذات العنوان)، بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى، تم ضبط المذكور بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وبحوزته (عدد 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار -كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.