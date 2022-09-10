موعد نتيجة تنسيق الجامعات 2022 الدبلومات الفنية وظهور الرغبات

بدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، الثلاثاء الماضي الموافق 6 من سبتمبر 2022 لإجراء اختبارات القدرات، في عددٍ من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام، بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، من الإثنين 5 سبتمر، لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالعام الجامعي المقبل في عدد من الكليات الحكومية

انتهاء اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

وانتهى تسجيل اختبار القدرات للطلاب يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.

كليات تشترط اختبارات قدرات 2022

ومن ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023 و قواعد دخول الجامعات لطلاب الكليات الفنية، تشترط عدد من الكليات اجتياز الطلاب لهذه الاختبارات، وهي كليات «الفنون التطبيقية ـ كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون)، كليات التمريض».

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ باب تسجيل إجراء اختبارات القدرات مفتوح حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، على أن تُعقد الاختبارات في الكليات المعنية حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

ويسمح تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023 لجميع طلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، خريجي 2022، التسجيل لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

ويعد اجتياز اختبارات القدرات بهذه الكليات شرط أساسي لقبول الطلاب بها، فضلا عن المجموع الكلي، على أن يتم فتح تنسيق الدبلومات 2022 - 2023 في النصف الأول من سبتمبر الجاري، وعقب ظوهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العام هذا العام.

تسجيل اختبارات القدرات 2022

ويتم تنسيق الدبلومات الفنية 2022- 2023، وكذلك تسجيل اختبارات القدرات بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

2- كود التنسيق والرقم السري للطالب.

3- ستظهر بيانات الطالب والمتمثلة في (رقم الجلوس - اسم الطالب)، ويقوم الطالب بالتأكد من صحة البيانات المُدونة على الموقع.

4- يظهر للطالب قائمة بمختلف اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

5- يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكنها.

موعد نتيجة تنسيق الجامعات 2022 للدبلومات الفنية

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، وأكد المشرف على التنسيق أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة خلال الأيام المقبلة.

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