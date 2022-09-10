حيلة النظام الغذائي الشائعة.. خرافة ليس لها تأثير

يقول العلماء، إن حيلة النظام الغذائي الشائعة هي خرافة وليس لها أي تأثير على فقدان الوزن.

وفقًا لموقع “the sun” إذا كنت قد حاولت إنقاص وزنك، فربما تكون قد جربت النظام الغذائي القديم "تناول وجبة الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، وتناول العشاء مثل الفقير".

الفكرة في المقولة السابقة هي أنك تأكل الجزء الأكبر من طعامك في وقت مبكر من اليوم، والذي ربطه البعض بانخفاض معدلات السمنة والتخلص من الوزن الزائد.

وكشفت دراسة جديدة أن تناول مثل هذا ليس وسيلة لتفجير الدهون، حيث اكتشف باحثون اسكتلنديون أن الوقت الذي تأكله ليس له في الواقع أي تأثير على فقدان الوزن، ووجدوا أن عملية التمثيل الغذائي تحرق الكثير من السعرات الحرارية في المساء كما تفعل في الصباح.

قال باحثون إن الفائدة الوحيدة من تناول المزيد من الطعام في الصباح هي أن تصبح أقل جوعًا في وقت لاحق من اليوم، مما قد يعني أنك تتناول وجبة خفيفة أقل.

هذا البحث، الذي نُشر في Cell، سيطر على النظام الغذائي لـ16 رجلاً، و14 امرأة على مدار أربعة أسابيع لمعرفة كيف تأثر وزنهم اعتمادًا على أي وقت من اليوم يأكلون فيه معظم السعرات الحرارية.

تم إعطاء كل شخص نفس النظام الغذائي الصحي، لكن نصفهم أجبروا على تناول غالبية السعرات الحرارية في وقت الإفطار، والنصف الآخر على العشاء، بعد أسبوعين تبادل الجميع، وبالتالي فإن الأشخاص الذين تناولوا معظم سعراتهم الحرارية في الصباح يأكلونها الآن في وقت لاحق من اليوم، والعكس صحيح.

اكتشف الباحثون، من جامعة أبردين، أن الوقت من اليوم الذي يأكل فيه الناس معظم السعرات الحرارية لا يؤثر على مقدار الوزن المفقود، فقد كل شخص في الدراسة نفس القدر من الوزن خلال كل أسبوع من الأسابيع الأربعة، مما يشير إلى أن عملية الأيض لديهم تحرق نفس القدر من الطاقة في الصباح مثل المساء.

وأضافت الكاتبة الرئيسية للدراسة، البروفيسور ألكسندرا جونستون، أن المشاركين شعروا أن شهيتهم "تتحكم بشكل أفضل" في الأيام التي تناولوا فيها وجبة فطور أكبر وأنهم "شعروا بالشبع طوال اليوم، وعندما يتعلق الأمر "بالتوقيت واتباع نظام غذائي"، فإنه من غير المحتمل أن يكون هناك نظام غذائي واحد يناسب الجميع، فيختلف فقدان الوزن من شخص لآخر، ولكن الطريقة الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات هي نقص السعرات الحرارية.