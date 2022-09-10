السبت 10 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

حيلة النظام الغذائي الشائعة.. خرافة ليس لها تأثير

النظام الغذائي الشائعة
النظام الغذائي الشائعة
ads

يقول العلماء، إن حيلة النظام الغذائي الشائعة هي خرافة وليس لها أي تأثير على فقدان الوزن.

وفقًا لموقع “the sun” إذا كنت قد حاولت إنقاص وزنك، فربما تكون قد جربت النظام الغذائي القديم "تناول وجبة الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، وتناول العشاء مثل الفقير".

الفكرة في المقولة السابقة هي أنك تأكل الجزء الأكبر من طعامك في وقت مبكر من اليوم، والذي ربطه البعض بانخفاض معدلات السمنة والتخلص من الوزن الزائد.

وكشفت دراسة جديدة أن تناول مثل هذا ليس وسيلة لتفجير الدهون، حيث اكتشف باحثون اسكتلنديون أن الوقت الذي تأكله ليس له في الواقع أي تأثير على فقدان الوزن، ووجدوا أن عملية التمثيل الغذائي تحرق الكثير من السعرات الحرارية في المساء كما تفعل في الصباح.

قال باحثون إن الفائدة الوحيدة من تناول المزيد من الطعام في الصباح هي أن تصبح أقل جوعًا في وقت لاحق من اليوم، مما قد يعني أنك تتناول وجبة خفيفة أقل.

هذا البحث، الذي نُشر في Cell، سيطر على النظام الغذائي لـ16 رجلاً، و14 امرأة على مدار أربعة أسابيع لمعرفة كيف تأثر وزنهم اعتمادًا على أي وقت من اليوم يأكلون فيه معظم السعرات الحرارية.

تم إعطاء كل شخص نفس النظام الغذائي الصحي، لكن نصفهم أجبروا على تناول غالبية السعرات الحرارية في وقت الإفطار، والنصف الآخر على العشاء، بعد أسبوعين تبادل الجميع، وبالتالي فإن الأشخاص الذين تناولوا معظم سعراتهم الحرارية في الصباح يأكلونها الآن في وقت لاحق من اليوم، والعكس صحيح.

اكتشف الباحثون، من جامعة أبردين، أن الوقت من اليوم الذي يأكل فيه الناس معظم السعرات الحرارية لا يؤثر على مقدار الوزن المفقود، فقد كل شخص في الدراسة نفس القدر من الوزن خلال كل أسبوع من الأسابيع الأربعة، مما يشير إلى أن عملية الأيض لديهم تحرق نفس القدر من الطاقة في الصباح مثل المساء.

وأضافت الكاتبة الرئيسية للدراسة، البروفيسور ألكسندرا جونستون، أن المشاركين شعروا أن شهيتهم "تتحكم بشكل أفضل" في الأيام التي تناولوا فيها وجبة فطور أكبر وأنهم "شعروا بالشبع طوال اليوم، وعندما يتعلق الأمر "بالتوقيت واتباع نظام غذائي"، فإنه من غير المحتمل أن يكون هناك نظام غذائي واحد يناسب الجميع، فيختلف فقدان الوزن من شخص لآخر، ولكن الطريقة الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات هي نقص السعرات الحرارية.

حيلة النظام الغذائي فقدان الوزن تناول وجبة الأفطار النظام الغذائي وقت مبكر من اليوم التخلص من الوزن الزائد تأثير على فقدان الوزن

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. موعد إعلان نتائج القبول

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

وائل غنيم يعلن وصوله إلى مصر فى زيارة عائلية

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مصلحة البشر وسعادتهم وحريتهم فوق الأديان

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

كريم فرغلى

الدعوة عامة.. أخيرًا دون كلينكس

صفاء النجار

مقام راحل «٢»

سارة شريف

ما سيتركه «كوخافى»

ماجد حبته

التنمية البشرية فى مصر

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس مفاوضات «الحدود البحرية» بين إسرائيل ولبنان.. هل تنتهى أزمة حقل «كاريش»؟

«وضع متفجر».. ماذا يحدث بين إسرائيل والفلسطينيين فى الضفة الغربية؟

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات