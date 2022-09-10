السبت 10 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

السيسى لرئيس «سكاتك»: مهتمون بالتعاون مع النرويج فى مجال الطاقة المتجددة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ads

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تارييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، السفيرة النرويجية بالقاهرة، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة "سكاتك".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأكد الرئيس السيسي، اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرًا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كإحدى أهم أولوياتها، استغلالًا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "سكاتك" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي لشركة سكاتك الطاقة الجديدة وزير الكهرباء رئاسة الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. موعد إعلان نتائج القبول

بسبب حادث العلمين.. وفاة سائق بموكب وزير التنمية المحلية و«آمنة» ينعاه

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

كريم فرغلى

الدعوة عامة.. أخيرًا دون كلينكس

صفاء النجار

مقام راحل «٢»

سارة شريف

ما سيتركه «كوخافى»

ماجد حبته

التنمية البشرية فى مصر

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس مفاوضات «الحدود البحرية» بين إسرائيل ولبنان.. هل تنتهى أزمة حقل «كاريش»؟

«وضع متفجر».. ماذا يحدث بين إسرائيل والفلسطينيين فى الضفة الغربية؟

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات