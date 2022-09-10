السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

عضو بـ«العربي للطاقة»: مصر من أولى الدول التي وضعت خطة لمواجهة تغيرات المناخ

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
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قال المهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة والباحث بجامعة القاهرة، إن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت خطة استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع خطة مصر للتنمية الشاملة «مصر 2030».

وأضاف الطاهر، أن هناك 20 دولة هي مصدر الانبعاثات الكربونية تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 24,50%، ثم الصين بنسبة 13,9% من إجمالى الانبعاثات، مشيرا إلى أن إفريقيا بالرغم من أنها من أقل المناطق تأثيراً في الانبعاثات الكربونية، إلا أنها الأكثر تضرراً بالتغيرات المناخية.

المشاركة فى المشروعات الخضراء

وأشار الطاهر إلى أهمية القطاع الخاص في معالجة القصور المالي من خلال المشاركة فى المشروعات الخضراء، مستشهداً بالمشاركة  التى شهدها قطاع الكهرباء فى إنشاء مجمع بنبان باستثمارات أجنبية ومصرية جعلت منها عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

الانبعاثات الكربونية التغيرات المناخية التليفزيون المصرى الخطة الأستراتيجية القطاع الخاص الطاقة العالمي الولايات المتحدة

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