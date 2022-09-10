السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وصول المتهم فى «عقار فيصل المحترق» إلى مقر محاكمته

محكمة
محكمة
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وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق".

وكانت أحالت النيابة العامة مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين- سكان العقار- للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت النيابة العامة، في وقت سابق، إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كل الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

انتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» بأن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسية مما أدى إلى السقوط.

محكمة جنايات الجيزة المتهم عقار فيصل المحترق الطريق الدائري دون الحصول على التراخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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