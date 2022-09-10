السبت 10 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جنايات الإسماعيلية: اليوم أولى جلسات محاكمة قاتل «زياد» طفل الإسماعيلية

محكمة
محكمة
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تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل زياد أمير محمد خليل، 6 سنوات، فى الصف الأول الابتدائي، مقيم عزبة الحمادة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، الذى تم العثور عليه مقتولًا داخل جوال ومدفون خلف منزل أسرته، بعد يوم من اختفائه، بعد ذهابه لصلاة الجمعة، أبريل الماضى.

اعترف «عمر.ع» 20 عامًا، المتهم بقتل الطفل زياد، الذي عُثِرَ عليه مقتولًا ودفن في حفرة خلف منزله بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، أنه أراد خطفه وكان يريد الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه.

وقال المتهم خلال التحقيقات التي حصلت «الدستور» على نسخة منها، إنه كان يريد أموالا ففكر في خطف الطفل، على أن يحصل على فدية نظير إطلاق سراحه رغم أنه أحد أقاربه، مشيراً إلى أنه أقدم على خطف الطفل وهو لا يظهر وجهه، ولكن الطفل عرفه، ولم يستطع الخاطف تنفيذ مخططته بطلب فدية مالية، فقام باستدراجه لغرفة مهجورة في منزل والد الطفل وخنقه بقطعة قماش، ووضعه داخل جوال ودفنه.

ويعد «عمر.ع» 20 عامًا، المتهم بقتل الطفل من أقارب عائلة الطفل المجنى عليه، ومقيم في شمال سيناء، وجاء لعائلة المجني عليه، ومقيم عندهم منذ 20 يوماً قبل الحادث، وكانت عائلة الطفل يعاملونه جيداً وظهرت عليه تصرفات غريبة، وكان تنوي الأسرة مطالبته بالعودة إلى شمال سيناء يوم ارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات الإسماعيلية الطفل زياد أمير محافظة الإسماعيلية القنطرة غرب فدية نظير إطلاق سراحه

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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