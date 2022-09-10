السبت 10 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

حبس عاطلين ضبطا بـ2 كيلو حشيش قبل توزيعها في عين شمس 4 أيام

جريدة الدستور
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أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدتي مباحث قسمى شرطة عين شمس، بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – مبالغ مالية - هاتف محـمـــول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنيـــة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بس عاطلين نيابة عين شمس

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