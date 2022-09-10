تأهل نوران جوهر وروان العربى لنصف نهائى بطولة ساوث ويسترن للسيدات

نجح لاعبي وادي دجلة نوران جوهر وروان العربي، في الصعود للدور نصف النهائي لبطولة ساوث ويسترن للسيدات المفتوحة 2022، و من المقرر أن تلتقي الدجلاويتان بعضهم البعض حيث تواجه نوران جوهر منافستها روان العربي، في مباراة نصف النهائي والتي ستقام غدا السبت، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

ونجحت "نوران جوهر" المصنفة الأولي عالميًا، في حجز تذكرة الصعود لدور نصف النهائي، بعد تغلبها في مباراة دور ربع النهائي على منافستها "اوليفيا فيشتر" المصنفة الحادية عشر عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-6) (11-4) في مباراة استمرت 35 دقيقة.

فيما تأهلت بطلة وادي دجلة "روان العربي" المصنفة السابعة عالميًا للدور نصف النهائي بعد فوزها على منافستها الانجليزية "ايميلي وايت لوك" المصنفة الثالثة وعشرون عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-2)(11-7)(11-5) في مباراة استمرت 37 دقيقة.

وانطلقت بطولة ساوث ويسترن للسيدات المفتوحة 2022، من يوم 6 سبتمبر وتستمر إلى 11 سبتمبر في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة بمشاركة 24 لاعبة إسكواش بمجموع جوائز 110 ألف دولار، وتعتبر هذه البطولة من بطولات الإسكواش الذهبية.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

يذكر أنه تم إنشاء نادى وادى دجلة عام 2002، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر.

ويقدم نادي وادى دجلة خدمات متكاملة، حيث يقدم 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة يستمتع فيها الأعضاء بأطيب الأوقات.