السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تحقق فى العثور على جثة سيدة بترعة المريوطية

جثة
جثة
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تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة أربعينية، ملقاة على حافة ترعة المريوطية بالهرم، وطلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفاة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وإعداد تقرير.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي، يشير إلى العثور على جثة سيدة ملقاة على حافة الترعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة منتفخة ولا توجد بها أية إصابات ظاهرة، كما تبين أنها متسولة تتجول وتنام في الشارع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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