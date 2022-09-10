النيابة تحقق فى العثور على جثة سيدة بترعة المريوطية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة أربعينية، ملقاة على حافة ترعة المريوطية بالهرم، وطلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفاة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وإعداد تقرير.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي، يشير إلى العثور على جثة سيدة ملقاة على حافة الترعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة منتفخة ولا توجد بها أية إصابات ظاهرة، كما تبين أنها متسولة تتجول وتنام في الشارع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.