حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بعين شمس

قررت النيابة العامة بعين شمس حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس" بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – مبالغ مالية - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.