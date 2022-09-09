السبت 10 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر شائعات بضمان محل الإقامة

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
ads

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجري معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمان المخلي سبيلهم بالقضية، وهم كلا من: ياسر عصام، وأحمد ماهر أسندت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

أسماء معلقين مباراة الزمالك والهلال السعودى فى كأس سوبر لوسيل والقنوات الناقلة

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022؟ رابط الاستعلام

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي فى كأس لوسيل

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفاة إليزابيث.. الملكة الكونية لعرش المملكة المتحدة

كريم فرغلى

الدعوة عامة.. أخيرًا دون كلينكس

صفاء النجار

مقام راحل «٢»

سارة شريف

ما سيتركه «كوخافى»

ماجد حبته

التنمية البشرية فى مصر

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس مفاوضات «الحدود البحرية» بين إسرائيل ولبنان.. هل تنتهى أزمة حقل «كاريش»؟

«وضع متفجر».. ماذا يحدث بين إسرائيل والفلسطينيين فى الضفة الغربية؟

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات