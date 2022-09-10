السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«عايزين ننتقم منه».. خطة شيطانية لتوريط تاجر سيارات فى طعن عامل بأكتوبر

طعن
طعن
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تجري النيابة العامة في 6 أكتوبر التحقيق مع المتهمين بإصابة عامل وتوجيه اتهام ملفق لتاجر بارتكاب الجريمة للانتقام منه بسبب خلافات وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة عامل بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وادعاء العثور عليه غارقًا في دمائه بمدينة 6 أكتوبر.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات أن مالك شركة وزوجته قررا الانتقام من تاجر، نتيجة صدور حكم قضائية ضدهما لصالح التاجر، فاتفقا مع العامل على تلفيق اتهام له، وإحداث إصابة بالعامل، ثم اتفقا مع سائق توك توك على نقله لطريق خالي من المارة بمدينة 6 أكتوبر، وادعاء أنه عثر عليه غارقًا في دمائه، واتهام التاجر بارتكاب الجريمة.

 

وبمواجهة المصاب اعترف باتفاقه مع مالك الشركة وزوجته وسائق التوك توك على توجيه اتهام لتاجر السيارات.

 

وبإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بوضع مخطط واتهام التاجر لصدور حكم ضدهم لصالحه، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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