الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالتجمع

حبس
حبس
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية من داخل منزل بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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