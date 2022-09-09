استئناف محاكمة الفنان مصطفى هريدى فى حادث تصادم الشيخ زايد غدًا

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد غدًا السبت، محاكمة الفنان مصطفى هريدي، في واقعة حادث تصادم سيارتين، بالشيخ زايد.

وأمرت النيابة سابقا بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، على ذمة القضية بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

وأسفر الحادث عن إصابة الفنان مصطفى هريدى فى الوجه، وأُجريت له جراحة عاجلة، وحالته مستقرة.

وأُصيب في الحادث أيضا عبد الله محمد، بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرتين الثالثة والرابعة، وبلال ماهر بكسر فى الحوض، وباسم أحمد، بكسر فى الذراع وخدوش.

وكشفت التحقيقات عن أن الفنان مصطفى هريدي، فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة، بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من تهدئة سرعته اصطدم بسيارة أمامه.

وأضافت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن تهشم السيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة.