الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنعى اللواء وسام سلام وتنكس أعلامها حدادا على روحه

اللواء وسام سلام
اللواء وسام سلام
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نعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعلى رأسها خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، اللواء وسام سلام الأمين العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى وافته المنية اليوم الجمعة، تاركاً وراءه حالة من الحزن الشديد الذى خيم على الجميع من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين وجميع العاملين بالجامعة.
وأعرب خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن حزنه الشديد، مؤكداً أنه برحيل اللواء وسام سلام نكون قد فقدناً رجلا مخلصاً، أفنى 17 عاما من عمره فى خدمة الجامعة، وعلى مدى هذه السنوات عمل بجد واجتهاد وتركيز من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الجامعة.


ومن المقرر أن تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفل تأبين للواء الراحل وسام سلام، خلال الأسبوع المقبل، كما قررت الجامعة تنكيس أعلامها لمدة ثلاثة أيام حدادا على روح الفقيد، حيث جاء رحيل الأمين العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليعكس ما كان يتمتع به على المستوى الإنسانى من خلق كريم واحترام وتقدير للجميع وهو ما جعل الجامعة تعيش اليوم حالة من الحزن الشديد.

كما تقدم الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالعزاء فى اللواء وسام سلام، موضحاً أنه أفنى جزءا من حياته في خدمة الجامعة بكل جهد، داعيا الله أن يرحمه ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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