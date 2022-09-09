الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الملك تشارلز: الملكة إليزابيث الثانية لم تتخل عن التزاماتها حتى فى أحلك الأوقات

جريدة الدستور
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قال الملك تشارلز إن الملكة إليزابيث الثانية لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات.

ووصلت رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس"، اليوم الجمعة، إلى قصر باكنجهام في العاصمة "لندن" من أجل الاجتماع مع الملك تشارلز الثالث.

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات حية لوصول رئيسة الوزراء البريطانية للقصر، ومن المتوقع أن يلقي الملك تشارلز أول خطاب للأمة في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكمًا - قد توفيت في قصرها باسكتلندا، أمس الخميس، عن عمر ناهز 96 عامًا.

 

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