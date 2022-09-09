النيابة تحقق فى مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل لإطلاق النار بالبساتين

تجري النيابة العامة بالبساتين تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بنطاق دائرة القسم، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق اتهامه في 23 قضية (قتل – شروع فى قتل - سلاح – مخدرات - سرقات)، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا (قتل عمد – سلاح ومخدرات بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.