إخلاء سبيل 4 تشاجروا داخل نادى التوفيقية فى العجوزة

قررت النيابة العامة بالعجوزة إخلاء سبيل 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة داخل نادي التوفيقية في العجوزة، بسبب لهو الأطفال، داخل النادي.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل نادي التوفيقية، أُخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين محامٍ وزوج شقيقته، وبين موظف وصاحب شركة، مما أسفر عن إصابة الثاني، بجرح بالوجه.

بمواجهة الطرفين اعترفوا بتشاجرهم نتيجة خلافات متعلقة بلهو الأطفال داخل النادي، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.