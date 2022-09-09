الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد
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قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، من خلال "منظومة أمان"، بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن.

يأتي ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

جاء ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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وائل لطفي

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