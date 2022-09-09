الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

عامل يعذب ابنة زوجته حتى الموت فى 6 أكتوبر.. والأم تحاول إخفاء الجريمة

حبس
حبس
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تخلص عامل من ابنة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب حتى الموت بسبب تبولها لا إراديا في مدينة 6 أكتوبر، ونجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض عليه وعلى والدة الطفلة بعد محاولتها دفنها دون الإبلاغ عن الجريمة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمحاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إلا أن مفتش الصحة اشتبه في الوفاة جنائيا، بسبب حالة جثة الطفلة وما بها من آثار ضرب وتعذيب ما دفعه لإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على السيدة للوقوف على حقيقة الواقعة. 

التحريات التي أجرتها مباحث أكتوبر بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أسفرت عن قيام زوج أم الطفلة بالتعدي عليها بالضرب حتى الموت بسبب تبولها في ملابسها، حيث استغل غياب الأم في عملها "خادمة" وأقام حفلة تعذيب للطفلة في محاولة لمنعها من التبول، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه، وعندما عادت والدتها ووجدتها على تلك الحالة حملتها للصحة في محاولة لاستخراج تصريح دفن دون الإبلاغ عن جريمة زوجها.

ألقت قوة أمنية من مباحث أكتوبر القبض على الأم وزوجها، وبمواجهة الأخير اعترف بارتكاب الواقعة.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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عامل يعذب ابنة زوجته حتى الموت فى 6 أكتوبر.. والأم تحاول إخفاء الجريمة

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