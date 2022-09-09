الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة عامل وسائق تبادلا الاعتداء بالأسلحة البيضاء فى الوراق

ارشيفية
ارشيفية
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كشف التقرير الطبي الخاص بإصابات عامل وسائق تبادلا الاعتداء بالأسلحة البيضاء في الوراق، بسبب تقدم العامل لخطبة شقيقة السائق، ورفضه تزويجها له.

وشمل التقرير الطبي إصابة العامل بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وجرح تهتكي بالذراع اليسرى، بالإضافة إلى جرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى.

وأظهر التقرير الطبي الخاص بالسائق، إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى، وجرح قطعي تحت الإبط اليسرى.

كانت البداية بنشوب مشاجرة بين عامل وسائق بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن العامل كان يرغب فى خطبة شقيقة السائق، وبسبب رفضه نشبت بينهما مشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التقرير الطبي عامل سائق الأسلحة البيضاء جرح طعني

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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