الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط المتهمين بإصابة عامل وتلفيق اتهام لتاجر فى مدينة 6 أكتوبر

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإصابة عامل، وتوجيه اتهام ملفق لتاجر بارتكاب الجريمة، انتقامًا منه بسبب خلافات بينهم، بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة عامل بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وادعاء العثور عليه غارقا في دمائه بمدينة 6 أكتوبر.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت التحريات عن أن مالك شركة وزوجته قررا الانتقام من تاجر، نتيجة صدور حكم قضائي ضدهما لصالح التاجر، فاتفقا مع العامل على تلفيق اتهام له، وأحدثا إصابة بالعامل، ثم اتفقا مع سائق توك توك على نقله لطريق خال من المارة بمدينة 6 أكتوبر، وادعاء أنه عثر عليه غارقا في دمائه، واتهام التاجر بارتكاب الجريمة.

وبمواجهة المُصاب، اعترف أمام العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، باتفاقه مع مالك الشركة وزوجته وسائق التوك توك على توجيه اتهام لتاجر السيارات، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بوضع مخطط واتهام التاجر لصدور حكم ضدهم لصالحه، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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