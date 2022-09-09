الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط طالب تعدى على زميله بزجاجة بسبب مشادة كلامية فى البساتين

جريدة الدستور
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات غموض واقعة ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، والذى تضمن تضرر إحدى السيدات، من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها وإصابته.

وبالفحص تم التوصل إلى نجل السيدة، حيث تبيّن أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام "مصاب بجرح قطعى بالأذن"، وباستدعائه وسؤاله، أقرَّ بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة البساتين رفقة صديقه، طالب، مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") حدثت بينهما وبين عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مشادة كلامية، تطورت إلى قيام الأخير بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام "زجاجة" محدثًا إصابتهما المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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صراحة الرئيس السيسى

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