الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على المتهمين بالتشاجر داخل ناد في العجوزة

حبس
حبس
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قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعمل تحريات لكشف ملابسات تشاجر 4 أشخاص داخل نادي في منطقة العجوزة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل النادي، بسبب لعب الأطفال، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص داخل نادي في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابة أحدهم، بسبب لعب الأطفال.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث العجوزة مشاجرة النيابة غرفة النجدة

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وائل لطفي

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