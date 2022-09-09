إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق النجيلة التابعة بمحافظة مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مديرية أمن مطروح، إخطارا يفيد ببلاغ بوقوع حادث انقلاب سياره بطريق النجيلة، ووجود عدد من الإصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف الي محل البلاغ.

وكانت مستشفى النجيلة المركزي، استقبلت 9 أشخاص مصابين وجار تقديم الخدمات الطبية لهم وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، بقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى النجيلة وتحرر محضر، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.